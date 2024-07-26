"Ростов" одержал выездную победу над "Крыльями Советов" во втором туре РПЛ

В матче второго тура футбольной Российской премьер-лиги "Ростов" со счётом 3:1 одержал победу над "Крыльями Советов". Встреча прошла 26 июля на поле "Самара-арены".

На 44-й минуте игрок хозяев Александр Солдатенков отправил мяч в собственные ворота. Егор Голенков на 62-й удвоил преимущество "Ростова". Через три минуты аргентинский легионер хозяев Франко Ороско один мяч отыграл, однако на 73-й Андрей Лангович забил за "Ростов" третий мяч.