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26 июля, 18:21

"Ростов" одержал выездную победу над "Крыльями Советов" во втором туре РПЛ

Фрагмент матча второго тура РПЛ между "Крыльями Советов" и "Ростовом". Обложка © Telegram / ПФК "Крылья Советов"

Фрагмент матча второго тура РПЛ между "Крыльями Советов" и "Ростовом". Обложка © Telegram / ПФК "Крылья Советов"

В матче второго тура футбольной Российской премьер-лиги "Ростов" со счётом 3:1 одержал победу над "Крыльями Советов". Встреча прошла 26 июля на поле "Самара-арены".

На 44-й минуте игрок хозяев Александр Солдатенков отправил мяч в собственные ворота. Егор Голенков на 62-й удвоил преимущество "Ростова". Через три минуты аргентинский легионер хозяев Франко Ороско один мяч отыграл, однако на 73-й Андрей Лангович забил за "Ростов" третий мяч.

Таким образом, "Крылья Советов" потерпели второе поражение подряд и имеют в активе ноль очков. У "Ростова" четыре очка. В первом туре подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с ЦСКА 0:0.

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Алексей Соловьёв
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