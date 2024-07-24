Экс-игрок сборной России Марио Фернандес покинул "Зенит"
"Зенит" сообщил, что Марио Фернандес покидает футбольный клуб
Марио Фернандес. Обложка © Telegram / Футбольный клуб "Зенит"
Защитник Марио Фернандес покидает петербургский "Зенит". В футбольном клубе подчеркнули, что стороны пришли к соглашению о завершении сотрудничества. Команда пожелала игроку удачи.
"Сине-бело-голубые благодарят Марио Фернандеса за сезон, проведённый в команде, и желают удачи в дальнейшей жизни!", — говорится в сообщении.
Напомним, Марио Фернандес присоединился к "Зениту" в июле 2023 года. Защитник провёл в прошлом сезоне 12 матчей и не отличился результативными действиями. По данным СМИ, клуб предлагал футболиста снизить зарплату с двух миллионов евро до 1,3-1,5 миллиона. Но игрок отказался. В последний раз Фернандес выходил на поле в составе "Зенита" в середине марта. В середине апреля испытывавший проблемы неврологического характера игрок был прооперирован.
Ранее московский "Спартак" объявил о переходе бразильского нападающего испанского "Бетиса" Виллиана Жозе. Стоимость трансфера не раскрывается. За свою карьеру игрок успел поиграть в том числе за мадридский "Реал".