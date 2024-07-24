Экс-игрок сборной России Марио Фернандес покинул "Зенит"

Напомним, Марио Фернандес присоединился к "Зениту" в июле 2023 года. Защитник провёл в прошлом сезоне 12 матчей и не отличился результативными действиями. По данным СМИ, клуб предлагал футболиста снизить зарплату с двух миллионов евро до 1,3-1,5 миллиона. Но игрок отказался. В последний раз Фернандес выходил на поле в составе "Зенита" в середине марта. В середине апреля испытывавший проблемы неврологического характера игрок был прооперирован.