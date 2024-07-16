Мбаппе подписал 5-летний контракт с "Реалом"

Французский футболист Килиан Мбаппе подписал контракт с испанским футбольным клубом "Реал Мадрид". Соглашение рассчитано на 5 лет. Скоро начнётся официальная презентация игрока на домашнем стадионе "сливочных" "Сантьяго Бернабеу", говорится на сайте королевского клуба.

Мбаппе после перехода в стан "сливочных" также получил в подарок от президента клуба Флорентино Переса копию стадиона, часы и, конечно, именную футболку.

Килиан Мбаппе получил копию "Сантьяго Бернабеу". Фото © Real Madrid CF

В составе "Реала" 25-летний француз будет играть под 9-м номером. Кроме него с этой цифрой на спине в королевском клубе играли многие звёзды мирового футбола, в частности француз Карим Бензема и бразилец Роналдо. Также легендарный португальский нападающий Криштиану Роналду, являющийся кумиром Мбаппе, выступал под девятым номером в начале своего триумфального пути в "Бланкос".