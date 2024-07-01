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1 июля, 17:01

Экс-футболист мадридского "Реала" будет играть за "Спартак"

Бразильский нападающий Виллиан Жозе подписал контракт со "Спартаком" на два года

Бразильский нападающий Виллиан Жозе. Обложка © Telegram / ФК "Спартак-Москва"

Бразильский нападающий Виллиан Жозе. Обложка © Telegram / ФК "Спартак-Москва"

Московский футбольный клуб "Спартак" объявил о переходе бразильского нападающего испанского "Бетиса" Виллиана Жозе. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

"Спартак" презентовал переход бразильского нападающего Виллиана Жозе из испанского клуба "Бетис". Видео © Telegram / ФК "Спартак-Москва"

"Это классический центральный нападающий, которого отличают голевое чутьё, сильный удар, классная игра головой", — указано в заявлении.

В 2016 году Жозе перешёл в "Реал Сосьедад", в составе которого провёл пять результативных сезонов: на счету нападающего 62 гола в 170 играх за команду из Сан-Себастьяна. В первой половине 2021-го Жозе играл за английский "Вулверхэмптон" (один гол в 18 матчах), а затем стал игроком испанского "Бетиса". В составе команды из Севильи спортсмен забил 31 мяч в 126 матчах.

Также бразилец выступал за мадридский "Реал", "Лас-Пальмас", "Сарагосу", "Сантос", "Гремио", "Сан-Паулу".

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А ранее сегодня, 1 июля, "Спартак" объявил об уходе нападающего Квинси Промеса. Его контракт с клубом подошёл к концу. Тем не менее москвичи надеются, что в будущем форвард вернётся выступать за красно-белых.

Дарья Нарыкова
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