Экс-футболист мадридского "Реала" будет играть за "Спартак"

В 2016 году Жозе перешёл в "Реал Сосьедад", в составе которого провёл пять результативных сезонов: на счету нападающего 62 гола в 170 играх за команду из Сан-Себастьяна. В первой половине 2021-го Жозе играл за английский "Вулверхэмптон" (один гол в 18 матчах), а затем стал игроком испанского "Бетиса". В составе команды из Севильи спортсмен забил 31 мяч в 126 матчах.