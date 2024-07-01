Вратарь Гильерме Маринато покинул "Локомотив" после 17 лет в клубе

Бразилец Гильерме Маринато, который выступал за сборную РФ по футболу, покинул московский "Локомотив" после 17 лет в клубе. Руководство железнодорожников решило не продлевать контракт с 38-летним вратарём, который перестал действовать 30 июня.

"Благодарим Гильерме за незабываемые годы и множество ярких матчей в составе нашей команды! Мы не прощаемся с настоящей легендой клуба. Продолжать играть — это его выбор. Искренне желаем удачи", — отметил гендиректор "Локомотива" Владимир Леонченко.

Он подчеркнул, что после того, как Гильерме завершит карьеру игрока, руководство клуба обязательно обсудит с ним возможные варианты продолжения сотрудничества.

Напомним, Гильерме перешёл в "Локомотив" в июле 2007 года из "Атлетико Паранаэнсе", за основную команду он дебютировал в июле 2009-го. В общей сложности бразилец провёл за московский клуб 387 матчей. С железнодорожниками вратарь становился чемпионом России, брал Суперкубок и четыре раза завоёвывал Кубок России. В 2015 году Гильерме получил российское гражданство.