"Спасибо за всё, эпоха": Вратарь Антон Шунин покинул "Динамо" после 30 лет в клубе

Вратарь Антон Шунин покинул "Динамо" в связи с истечением срока действия контракта. Об этом сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

"Антон провёл в "Динамо" всю свою футбольную жизнь, стал первым среди вратарей по количеству игр за бело-голубых и вошёл в клуб Льва Ивановича Яшина. <...> Спасибо за всё, эпоха", — говорится в сообщении.

Шунину сейчас 37 лет, он является воспитанником "Динамо" и в общей сложности провёл в клубе 30 лет. В основной команде голкипер начал выступать в 2007 году — за 17 сезонов участвовал в 366 матчах, из них 125 сыграл на ноль (второй результат в истории клуба). За свою карьеру Шунин трижды становился бронзовым призёром РПЛ, дважды доходил с "Динамо" до финала Кубка России и попадал в список 33 лучших футболистов чемпионата России.

