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1 июля, 09:52

Полузащитник Антон Миранчук покинул московский "Локомотив"

"Локомотив" объявил об уходе Антона Миранчука после истечения контракта

Антон Миранчук. Обложка © VK / ФК "Локомотив"

Антон Миранчук. Обложка © VK / ФК "Локомотив"

Полузащитник Антон Миранчук покинул "Локомотив" в связи с истечением срока действия контракта. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

"Благодарим Антона за время, проведённое в клубе, и вклад в его достижения! Желаем удачи и успешного продолжения карьеры", — говорится в сообщении железнодорожников.

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28-летний Миранчук является воспитанником "Локомотива", в 2012 году он дебютировал в молодёжном первенстве, а в конце 2013-го впервые сыграл за основной состав. За красно-зелёных полузащитник провёл 217 матчей, забил 51 гол, завоевал чемпионство, стал трёхкратным обладателем Кубка и победителем Суперкубка России. Как заявил в беседе с ТАСС агент Миранчука Вадим Шпинёв, футболист продолжит карьеру в иностранном чемпионате.

Ранее сообщалось, что "Локомотив" покидает футболист Артём Дзюба. За команду форвард играл с февраля 2023 года. Также железнодорожников покинул полузащитник Рифат Жемалетдинов.

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Наталья Исакова
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