Полузащитник Антон Миранчук покинул московский "Локомотив"

Полузащитник Антон Миранчук покинул "Локомотив" в связи с истечением срока действия контракта. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

"Благодарим Антона за время, проведённое в клубе, и вклад в его достижения! Желаем удачи и успешного продолжения карьеры", — говорится в сообщении железнодорожников.

28-летний Миранчук является воспитанником "Локомотива", в 2012 году он дебютировал в молодёжном первенстве, а в конце 2013-го впервые сыграл за основной состав. За красно-зелёных полузащитник провёл 217 матчей, забил 51 гол, завоевал чемпионство, стал трёхкратным обладателем Кубка и победителем Суперкубка России. Как заявил в беседе с ТАСС агент Миранчука Вадим Шпинёв, футболист продолжит карьеру в иностранном чемпионате.