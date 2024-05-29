Дзюба ушёл из "Локомотива"
Артём Дзюба. Обложка © ТАСС / Артём Дзюба во время матча. Анатолий Медведь / ТАСС
Футболист Артём Дзюба покидает московский "Локомотив". Об этом официально сообщил сам клуб.
"Благодарим Артёма за большой и важный вклад в развитие клуба и за неизменное стремление к победе", — говорится в заявлении ФК.
В команду форвард перешёл в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе "Локо" Артём провёл 39 матчей, забил 12 мячей и сделал 9 голевых передач.
О том, что Дзюба может покинуть столичный клуб, СМИ узнали ещё раньше. Его контракт как раз истекал летом, и руководство "Локо", по некоторым данным, даже составило шорт-лист игроков, которые могли бы занять место нападающего в команде после его ухода. Сам же Дзюба может перебраться в китайский клуб "Шанхай Шэньхуа", наставником которого является Леонид Слуцкий. Такое развитие событий ранее не исключил экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин.