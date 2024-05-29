Дзюба ушёл из "Локомотива" 29 мая, 11:33 Артём Дзюба. Обложка © ТАСС / Артём Дзюба во время матча. Анатолий Медведь / ТАСС

Футболист Артём Дзюба покидает московский "Локомотив". Об этом официально сообщил сам клуб.

"Благодарим Артёма за большой и важный вклад в развитие клуба и за неизменное стремление к победе", — говорится в заявлении ФК.

В команду форвард перешёл в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе "Локо" Артём провёл 39 матчей, забил 12 мячей и сделал 9 голевых передач.

Авторы Александра Вишнякова