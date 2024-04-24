Дзюба может воссоединиться со Слуцким после ухода из "Локо"

Экс-нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин допустил, что летом форвард "Локомотива" Артём Дзюба может перебраться в китайский футбольный чемпионат, чтобы пополнить состав команды "Шанхай Шэньхуа", наставником которой является Леонид Слуцкий. Об этом сообщает RT.

По словам Булыкина, Дзюба даже в случае, если ему не удастся продлить соглашение с "железнодорожниками", не столкнётся с тем, что ему некому будет предложить свои услуги в качестве нападающего.

"Наверняка будет серьёзный разговор и по зарплате, и по бонусам. Уверен, в своих рядах форварда захотят видеть многие середняки РПЛ. Да и нельзя сбрасывать со счетов вариант с Китаем. Леонид Слуцкий наверняка с удовольствием пригласит старого друга в "Шанхай Шэньхуа", — считает Булыкин.