Роль снизилась: Российский тренер оценил работу Дзюбы в "Локомотиве"
Тренер Гаджиев: Дзюба делает для "Локомотива" меньше, чем раньше
Футболист Артём Дзюба. Обложка © Агентство "Москва" / Иванко Игорь
Игрок "Локомотива" Артём Дзюба стал делать для команды намного меньше, чем раньше. Об этом заявил в разговоре с "Газетой.ru" президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев, комментируя слухи о возможном уходе нападающего из команды.
"Представление Дзюбы как какой-то одиозной фигуры — соответствует ли это понятие его образу? Возможно, в какой-то мере. Если соответствует, то тогда вопрос о том, нужно ли команде его оставлять, снимается. Если же всё-таки он не одиозная фигура, то его противоречия и детали поведения компенсируются его вкладом в результат", — сообщил Гаджиев.
Он напомнил, что любой человек приносит в команду и позитив, и негатив: от игрока и тренера до врача, массажиста и администратора. Поэтому нужно, как и с лекарствами, смотреть, чего от них больше — вреда или пользы. По его словам, роль Дзюбы заметно снизилась в сравнении с его прошлым, из-за чего встал вопрос о его уходе.
Контракт футболиста с "Локомотивом" заканчивается в конце сезона 2023/24. Чтобы его автоматически продлить, Дзюбе нужно совершить два результативных действия. В этом сезоне футболист провёл 23 матча во всех турнирах, забив четыре мяча и отдав четыре голевые передачи.
Ранее футбольные клубы "Локомотив" и "Сочи" сыграли вничью в матче 20-го тура РПЛ. Встреча прошла на "РЖД-арене" в Москве и закончилась со счётом 2:2.