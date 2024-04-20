Роль снизилась: Российский тренер оценил работу Дзюбы в "Локомотиве"

Игрок "Локомотива" Артём Дзюба стал делать для команды намного меньше, чем раньше. Об этом заявил в разговоре с "Газетой.ru" президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев, комментируя слухи о возможном уходе нападающего из команды.

"Представление Дзюбы как какой-то одиозной фигуры — соответствует ли это понятие его образу? Возможно, в какой-то мере. Если соответствует, то тогда вопрос о том, нужно ли команде его оставлять, снимается. Если же всё-таки он не одиозная фигура, то его противоречия и детали поведения компенсируются его вкладом в результат", — сообщил Гаджиев.

Он напомнил, что любой человек приносит в команду и позитив, и негатив: от игрока и тренера до врача, массажиста и администратора. Поэтому нужно, как и с лекарствами, смотреть, чего от них больше — вреда или пользы. По его словам, роль Дзюбы заметно снизилась в сравнении с его прошлым, из-за чего встал вопрос о его уходе.

Контракт футболиста с "Локомотивом" заканчивается в конце сезона 2023/24. Чтобы его автоматически продлить, Дзюбе нужно совершить два результативных действия. В этом сезоне футболист провёл 23 матча во всех турнирах, забив четыре мяча и отдав четыре голевые передачи.