"Локомотив" дома не смог обыграть худшую команду РПЛ

Футбольные клубы "Локомотив" и "Сочи" сыграли вничью в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, состоявшаяся на "РЖД-арене" в Москве, завершилась со счётом 2:2.

В команде железнодорожников отличились Рифат Жемалетдинов (2-я минута) и Максим Глушенков (42-я), у "Сочи" забили Артур Юсупов (4-я) и Марсело Алвес (51-я). Гол Сергея Пиняева из "Локомотива" на 90-й минуте был отменён из-за игры рукой. Кроме того, на 53-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён полузащитник московской команды Артём Карпукас, а на 75-й гости остались вдесятером после прямой красной карточки Серхио Кордовы.

Сейчас "Локомотив" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. У "Сочи" в активе 13 очков, команда располагается на последней 16-й строчке.