"Локомотив" дома не смог обыграть худшую команду РПЛ
"Локомотив" дома сыграл вничью с "Сочи" 2:2 в матче Российской премьер-лиги
Фрагмент матча "Локомотива" и "Сочи" в рамках 20-го тура РПЛ. Обложка © VK / ФК "Локомотив"
Футбольные клубы "Локомотив" и "Сочи" сыграли вничью в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, состоявшаяся на "РЖД-арене" в Москве, завершилась со счётом 2:2.
В команде железнодорожников отличились Рифат Жемалетдинов (2-я минута) и Максим Глушенков (42-я), у "Сочи" забили Артур Юсупов (4-я) и Марсело Алвес (51-я). Гол Сергея Пиняева из "Локомотива" на 90-й минуте был отменён из-за игры рукой. Кроме того, на 53-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён полузащитник московской команды Артём Карпукас, а на 75-й гости остались вдесятером после прямой красной карточки Серхио Кордовы.
Сейчас "Локомотив" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. У "Сочи" в активе 13 очков, команда располагается на последней 16-й строчке.
Ранее Life.ru сообщал, что "Зенит" вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ, разгромив "Урал" (4:1). На счету петербуржцев 40 очков. Отрыв команды Сергея Семака от "Краснодара" в данный момент составляет одно очко. В затылок и тем и другим дышит московское "Динамо" с 38 очками.