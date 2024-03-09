"Зенит" на выезде разгромил "Урал" 4:1 и вышел в лидеры РПЛ
"Зенит" обыграл "Урал" в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Обложка © Telegram / ФК "Урал"
Петербургский футбольный клуб "Зенит" обыграл "Урал" в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), который проходил в Екатеринбурге. Встреча закончилась со счётом 4:1.
В составе победителей голы забили бразильский защитник Дуглас Сантос (на 38-й минуте), полузащитник Андрей Мостовой (57), колумбийский нападающие Матео Кассьерра (67) и Иван Сергеев (81). У "Урала" отличился румынский нападающий Эрик Бикфалви (90+3).
Футболисты "Урала" и "Зенита". Фото © Telegram / ФК "Урал"
В результате "Зенит" вышел на первую строчку РПЛ. Футболисты петербургского клуба набрали 40 очков и обошли "Краснодар", на счету которого 39 очков. В следующем туре "Зенит" встретится с "Крыльями Советов" из Самары, матч пройдёт 30 марта. "Урал" сыграет с московским "Спартаком" в этот же день.
А ранее Life.ru писал, что московский ЦСКА обыграл самарские "Крылья Советов" в матче 20-го тура РПЛ. Игра завершилась со счётом 2:0. Бразильский футболист Виллиан Роша сделал дубль (3-я и 49-я минута), а вратарь армейцев Игорь Акинфеев обновил сразу два рекорда.