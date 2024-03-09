"Зенит" на выезде разгромил "Урал" 4:1 и вышел в лидеры РПЛ

Петербургский футбольный клуб "Зенит" обыграл "Урал" в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), который проходил в Екатеринбурге. Встреча закончилась со счётом 4:1.

В составе победителей голы забили бразильский защитник Дуглас Сантос (на 38-й минуте), полузащитник Андрей Мостовой (57), колумбийский нападающие Матео Кассьерра (67) и Иван Сергеев (81). У "Урала" отличился румынский нападающий Эрик Бикфалви (90+3).

Футболисты "Урала" и "Зенита". Фото © Telegram / ФК "Урал"

В результате "Зенит" вышел на первую строчку РПЛ. Футболисты петербургского клуба набрали 40 очков и обошли "Краснодар", на счету которого 39 очков. В следующем туре "Зенит" встретится с "Крыльями Советов" из Самары, матч пройдёт 30 марта. "Урал" сыграет с московским "Спартаком" в этот же день.