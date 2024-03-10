На матче "Локомотива" и "Сочи" случилось историческое для российского футбола событие

На матче "Локомотива" и "Сочи", который проходил в воскресенье, 10 марта, в Москве случилось историческое для российского футбола событие. Впервые судья объяснил болельщикам на стадионе, почему пришлось удалить игрока, такая практика в футболе не предусмотрена.

На 75-й минуте матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) венесуэльский форвард "Сочи" Серхио Кордова, пытаясь догнать мяч, попал рукой в лицо защитнику московской команды Евгению Морозову. Судья Сергей Чебан сперва показал легионеру жёлтую карточку, однако после просмотра видеоповтора изменил решение и удалил игрока.

"После просмотра игрок номер 10 команды "Сочи" наказывается за агрессивное поведение. Решение: штрафной удар, красная карточка", — объявил арбитр на весь стадион.

Встреча завершилась со счётом 2:2. В составе красно-зелёных мячи в ворота соперника забили Рифат Жемалетдинов (2-я минута) и Максим Глушенков (42-я), а у "Сочи" отличились Артур Юсупов (4-я) и бразильский защитник Марсело Алвес (51-я). Отметим, что на 40-й минуте Юсупова заменили из-за травмы. А на 52-й за две жёлтые карточки удалили полузащитника "Локомотива" Артёма Карпукаса.

Московская команда с 32 очками занимает пятую строчку в турнирной таблице. Тем временем "Сочи" с 13 находится на последнем, 16-м месте.