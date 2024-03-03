Регион

Уведомления отключены

3 марта, 17:59

"Бледно выглядели": Тренер "Локомотива" призвал игроков прекратить "брать автографы" у соперников

Галактионов: Поражение "Локомотива" в матче с "Динамо" вызвано простыми ошибками

Поражение "Локомотива" в матче с "Динамо" в Москве в воскресенье, 3 марта, вызвано простыми ошибками, рассказал тренер проигравшей команды Михаил Галактионов. По его словам, в первом тайме его подопечные выглядели очень бледно и не смогли хорошо выполнить то, что отрабатывали на сборах.

"Во втором тайме мы добавили скорости, прибавили в движении, смогли забить. Мы смотрели за их матчами на сборах, были готовы к активному прессингу, но из-за простых ошибок допускали потери", — отметил Галактионов в беседе с "Газетой.ru".

По мнению тренера "Локомотива", чтобы бороться за высокие места, необходимо прекратить "брать автографы на поле у соперников". Он подчеркнул, что команда будет "цепляться" в следующих матчах.

"Все должны понимать, что просто так никого не обыграешь, надо биться и стелиться. Если начинать играть академически, то соперник тебя быстро накажет", — добавил Галактионов.

Судья дал финальный свисток за секунду до гола "Реала" и удалил автора мяча
Судья дал финальный свисток за секунду до гола "Реала" и удалил автора мяча

Как сообщал Life.ru, "Динамо" победило "Локомотив" в матче 19-го тура Российской премьер-лиги. Встреча закончилась со счётом 2:1.

Обложка ©

ФК "Локомотив"

Никита Осипов
  • Новости
  • ФК Локомотив
  • ФК Динамо Москва
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров