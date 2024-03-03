"Бледно выглядели": Тренер "Локомотива" призвал игроков прекратить "брать автографы" у соперников

Поражение "Локомотива" в матче с "Динамо" в Москве в воскресенье, 3 марта, вызвано простыми ошибками, рассказал тренер проигравшей команды Михаил Галактионов. По его словам, в первом тайме его подопечные выглядели очень бледно и не смогли хорошо выполнить то, что отрабатывали на сборах.

"Во втором тайме мы добавили скорости, прибавили в движении, смогли забить. Мы смотрели за их матчами на сборах, были готовы к активному прессингу, но из-за простых ошибок допускали потери", — отметил Галактионов в беседе с "Газетой.ru".

По мнению тренера "Локомотива", чтобы бороться за высокие места, необходимо прекратить "брать автографы на поле у соперников". Он подчеркнул, что команда будет "цепляться" в следующих матчах.

"Все должны понимать, что просто так никого не обыграешь, надо биться и стелиться. Если начинать играть академически, то соперник тебя быстро накажет", — добавил Галактионов.