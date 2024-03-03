"Динамо" взяло верх над "Локомотивом" в московском дерби

Московский футбольный клуб "Динамо" победил "Локомотив" в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча двух команд на "ВТБ-арене" завершилась со счётом 2:1.

Первый гол (на 12-й минуте) забил бразильский полузащитник бело-голубых Битело. На 58-й минуте преимущество хозяев увеличил хавбек Денис Макаров. Спустя минуту отставание "Локомотива" сократил полузащитник Рифат Жемалетдинов, но на большее железнодорожников не хватило. В составе "Локомотива" дебютный матч в РПЛ провёл французский защитник Жерзино Ньямси.

Бразильский футболист Битело. Фото © Telegram / ФК "Динамо" Москва

Таким образом, "Динамо" набрало 35 очков после 19 туров и сократило отставание от лидирующего "Краснодара" до четырёх очков. Вторым идёт петербургский "Зенит" (37 очков в 19 играх). "Локомотив" располагается на пятой строчке, набрав 31 очко после 19 матчей.

В следующем туре динамовцы встретятся с "Ахматом", их встреча пройдёт 9 марта. А "Локомотив" сыграет с "Сочи" 10-го числа.