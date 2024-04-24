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24 апреля, 11:31

"Локомотив" составил список кандидатов на замену "разочаровавшему" Дзюбе

СМИ: "Локомотив" окончательно разочаровался в Дзюбе и подыскивает замену

Нападающий ФК "Локомотив" Артём Дзюба. Фото © Telegram / Артём Дзюба

Нападающий ФК "Локомотив" Артём Дзюба. Фото © Telegram / Артём Дзюба

Руководство московского ФК "Локомотив" подготовило шорт-лист с фамилиями нападающих, которые потенциально могут заменить 35-летнего нападающего Артёма Дзюбу в летнее трансферное окно. Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на источник.

"Локомотив" могут пополнить в качестве замены российскому форварду: Мохамед Конате из "Ахмата", Владислав Шитов из "Крыльев Советов", Мирлинд Даку из "Рубина", Вячеслав Грулёв из "Динамо", Егор Голенков из "Ростова", Дмитрий Воробьёв из "Оренбурга", Джонатан Окоронкво из тульского "Арсенала" и Иван Тимошенко, выступающий за "Родину".

"В "Локомотиве" окончательно разочаровались в Дзюбе после его последних выходов на замену, поэтому решили искать форварда. Помимо вариантов на российском рынке идёт изучение вариантов в Европе. Не исключено, что будет приобретено два игрока: из России и из Европы", — сообщает источник "Чемпионата".

В рамках этого сезона чемпионата России Артём Дзюба вышел на поле в 20 матчах, где ему удалось четыре раза поразить ворота соперника и трижды отличиться голевыми передачами. Контракт форварда с железнодорожниками рассчитан до лета 2024 года.

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Ранее российский тренер заявил, что нынешний Дзюба в "Локомотиве" является бледной тенью себя самого. По его словам, роль футболиста в клубе заметно снизилась, а сам нападающий уже не даёт тех результатов, которые он выдавал раньше.

Владимир Озеров
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