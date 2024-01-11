СМИ сообщают о расколе в руководстве "Реала" из-за трансфера Мбаппе
FT: Часть руководства "Реала" хочет пригласить Осимхена вместо Мбаппе
В руководстве футбольного клуба "Реал Мадрид" произошёл раскол из-за потенциального приглашения в команду игрока французской сборной и клуба "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе. Об этом пишет издание FootballTransfers.
Часть представителей менеджмента мадридского клуба выступает за приглашение форварда из итальянского "Наполи" — нигерийца Виктора Осимхена. По их мнению, он по игровым качествам очень похож на бывшего капитана "Реала" Карима Бензема и подойдёт команде намного лучше, нежели Мбаппе. К слову, в прошлом игровом сезоне Осимхена признали лучшим бомбардиром Серии А. В свою очередь, Мбаппе в нынешнем сезоне сыграл в 15 матчах Французской лиги 1, где забил 18 голов (пять из них с пенальти) и отдал два голевых паса.
История о переходе французского форварда из ПСЖ в "Реал" тянется с весны 2022 года. Тогда одни источники сообщали, что звёздный футболист продлил контракт с парижанами, тогда как другие утверждали, что соглашение с клубом "Реал Мадрид" уже подписано.
Напомним, 12 июня 2023 года стало известно об отказе Мбаппе продлевать контракт с ПСЖ, он решил стать свободным агентом уже в июне 2024 года. Позже уточнялось, что клуб предложил футболисту десятилетний контракт с баснословным гонораром. После этого ПСЖ выставил игрока на трансфер и исключил из заявки на турне по Японии. Саудовский "Аль-Хиляль" даже предлагал за него 300 миллионов евро. Однако уже 13 августа прошлого года звёздный форвард вернулся к тренировкам в составе парижского клуба.
ТАСС / EPA / YOAN VALAT