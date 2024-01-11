СМИ сообщают о расколе в руководстве "Реала" из-за трансфера Мбаппе

Часть представителей менеджмента мадридского клуба выступает за приглашение форварда из итальянского "Наполи" — нигерийца Виктора Осимхена. По их мнению, он по игровым качествам очень похож на бывшего капитана "Реала" Карима Бензема и подойдёт команде намного лучше, нежели Мбаппе. К слову, в прошлом игровом сезоне Осимхена признали лучшим бомбардиром Серии А. В свою очередь, Мбаппе в нынешнем сезоне сыграл в 15 матчах Французской лиги 1, где забил 18 голов (пять из них с пенальти) и отдал два голевых паса.