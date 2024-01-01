"Ливерпуль" готов побороться с "Реалом" за переход Мбаппе

Английский "Ливерпуль" поборется с испанским "Реалом" в гонке за приобретение французского футболиста "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе летом 2024 года. Об этом сообщает Le Parisien.

По данным издания, "Ливерпуль" рассматривает Мбаппе в качестве замены египетского форварда Мохаммеда Салаха, контракт которого рассчитан до 2025 года. Кроме того, трансфер Мбаппе позволит англичанам сократить разрыв от "Манчестер Сити".