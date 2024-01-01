"Ливерпуль" готов побороться с "Реалом" за переход Мбаппе
Le Parisien: "Ливерпуль" может побороться с "Реалом" за подписание Килиана Мбаппе
Футболист "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе. Обложка © Getty Images / Gerrit van Keulen / ANP
Английский "Ливерпуль" поборется с испанским "Реалом" в гонке за приобретение французского футболиста "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе летом 2024 года. Об этом сообщает Le Parisien.
По данным издания, "Ливерпуль" рассматривает Мбаппе в качестве замены египетского форварда Мохаммеда Салаха, контракт которого рассчитан до 2025 года. Кроме того, трансфер Мбаппе позволит англичанам сократить разрыв от "Манчестер Сити".
Ещё летом прошлого года футбольный клуб "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии предложил французскому клубу "Пари Сен-Жермен" продать Килиана Мбаппе за рекордную сумму 300 миллионов евро. Контракт Мбаппе с ПСЖ истекает в конце сезона 2023/2024, и он отказался продлевать его до 2025 года.