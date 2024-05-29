"Локомотив" потерял второго футболиста за день

Московский футбольный клуб "Локомотив" объявил об уходе 27-летнего полузащитника Рифата Жемалетдинова по истечении контракта. Полузащитник находился в системе "Локо" с пяти лет. Об этом сообщает пресс-служба железнодорожников в своём телеграм-канале.

Рифат Жемалетдинов является воспитанником клубной академии "Локомотива". В 2013 году он закрепился в качестве одного из лидеров молодёжной команды, а в начале 2016-го состоялся его дебют за основную команду в матче 1/16 финала Лиги Европы с турецким "Фенербахче". Свой первый гол за железнодорожников хавбек забил в мае того же года в ворота "Мордовии".

Игрок провёл в футболке "Локо" 155 матчей, в которых отметился 23 забитыми мячами и 25 результативными передачами. На его счету три трофея — два Кубка и один Суперкубок России.

Жемалетдинов был членом сборной России U-17, которая завоевала чемпионство на Евро-2013 по футболу. Также он является серебряным призёром Евро-2015 U-19 в составе национальной команды.