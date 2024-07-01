"Спартак" объявил об уходе Промеса 1 июля, 15:08 Экс-нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Квинси Промес. Фото © Телеграм-канал ФК "Спартак-Москва"

Московский футбольный клуб "Спартак" объявил об уходе нападающего Квинси Промеса, так как его контракт подошёл к концу. При этом команда надеется, что в будущем сторонам удастся вернуться к вопросу о возобновлении выступления форварда за красно-белых.

"Квинси Промес полностью пропустил вторую часть завершившегося сезона из-за личных причин, которые не позволили ему вернуться в Россию после зимних тренировочных сборов в ОАЭ. К сожалению, эти обстоятельства по-прежнему в силе, и говорить на данном этапе о возобновлении выступления Квинси в клубе не представляется возможным", — говорится в заявлении "Спартака".

Промес выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год, а затем вернулся в "Спартак" в 2021-м. Он провёл за него 235 матчей, в которых забил 114 мячей — на сегодня это шестой результат в истории клуба.

Авторы Александра Вишнякова