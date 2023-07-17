"Прощай": Марио Фернандес объяснил, почему перешёл в "Зенит", и получил жёсткий ответ ЦСКА

Новичок петербургского "Зенита" Марио Фернандес дал резонансное интервью, в котором заявил, что начал вести переговоры с сине-бело-голубыми после того, как получил отказ от своего бывшего клуба ЦСКА. По словам бывшего игрока сборной России, армейцы не захотели платить ту сумму, которую запросил бразильский "Интернасьонал".

"Предложение сине-бело-голубых возникло после моего разговора с ЦСКА, когда армейский клуб не захотел платить ту сумму, которую рассчитывал получить "Интернасьонал". В ЦСКА отказались обсуждать его условия, сказали, что не будут вести переговоры", — приводит слова Фернандеса сайт "Зенита".

По словам футболиста, когда об этом сообщила российская пресса, с ним связались представители петербургского клуба. Фернандес ответил, что готов принять их предложение, так как ЦСКА решил не возвращать его. Также защитник отметил, что очень сильно болел за свой новый клуб в матче за Суперкубок, где "Зенит" по пенальти переиграл ЦСКА.

"Следил за игрой с женой и сыном. Всегда сложно наблюдать со стороны, ведь хочется быть на поле, в эпицентре событий. Но я изо всех сил болел за "Зенит", чтобы он победил, — слава Богу, так и произошло", — сказал Марио.

В ЦСКА уже отреагировали на интервью Фернандеса. Там заявили, что никогда не отказывались от идеи его возвращения в клуб.

"При этом мы убеждены, что выплата компенсации за игрока, которому клуб пошёл навстречу и отпустил безвозмездно, несмотря на наличие двухлетнего контракта, некорректна сама по себе. Тем не менее клуб достиг договорённостей с "Интернасьоналом" о выплате необходимой суммы", — говорится в сообщении пресс-службы армейцев.

В ЦСКА добавили, что сторона игрока сама вышла из переговоров и заявила о подписании контракта с другим клубом. Красно-синие подчеркнули, что камнем преткновения в этой ситуации стала не сумма компенсации, а финансовые условия, в частности запросы агента, которые в стане армейцев нарекли непомерными. Все джентльменские соглашения были нарушены, указали в клубе.

"Прошлым летом мы не прощались с Марио, а говорили "До свидания". Теперь же настало время сказать "Прощай". Желаем Фернандесу удачи в дальнейшей карьере", — заключили в ЦСКА.