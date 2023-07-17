"Прощай": Марио Фернандес объяснил, почему перешёл в "Зенит", и получил жёсткий ответ ЦСКА
Марио Фернандес: ЦСКА не захотел платить сумму, которую просил "Интернасьонал"
Марио Фернандес. Обложка © ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов
Новичок петербургского "Зенита" Марио Фернандес дал резонансное интервью, в котором заявил, что начал вести переговоры с сине-бело-голубыми после того, как получил отказ от своего бывшего клуба ЦСКА. По словам бывшего игрока сборной России, армейцы не захотели платить ту сумму, которую запросил бразильский "Интернасьонал".
"Предложение сине-бело-голубых возникло после моего разговора с ЦСКА, когда армейский клуб не захотел платить ту сумму, которую рассчитывал получить "Интернасьонал". В ЦСКА отказались обсуждать его условия, сказали, что не будут вести переговоры", — приводит слова Фернандеса сайт "Зенита".
По словам футболиста, когда об этом сообщила российская пресса, с ним связались представители петербургского клуба. Фернандес ответил, что готов принять их предложение, так как ЦСКА решил не возвращать его. Также защитник отметил, что очень сильно болел за свой новый клуб в матче за Суперкубок, где "Зенит" по пенальти переиграл ЦСКА.
"Следил за игрой с женой и сыном. Всегда сложно наблюдать со стороны, ведь хочется быть на поле, в эпицентре событий. Но я изо всех сил болел за "Зенит", чтобы он победил, — слава Богу, так и произошло", — сказал Марио.
В ЦСКА уже отреагировали на интервью Фернандеса. Там заявили, что никогда не отказывались от идеи его возвращения в клуб.
"При этом мы убеждены, что выплата компенсации за игрока, которому клуб пошёл навстречу и отпустил безвозмездно, несмотря на наличие двухлетнего контракта, некорректна сама по себе. Тем не менее клуб достиг договорённостей с "Интернасьоналом" о выплате необходимой суммы", — говорится в сообщении пресс-службы армейцев.
В ЦСКА добавили, что сторона игрока сама вышла из переговоров и заявила о подписании контракта с другим клубом. Красно-синие подчеркнули, что камнем преткновения в этой ситуации стала не сумма компенсации, а финансовые условия, в частности запросы агента, которые в стане армейцев нарекли непомерными. Все джентльменские соглашения были нарушены, указали в клубе.
"Прошлым летом мы не прощались с Марио, а говорили "До свидания". Теперь же настало время сказать "Прощай". Желаем Фернандесу удачи в дальнейшей карьере", — заключили в ЦСКА.
Напомним, ранее сегодня "Зенит" официально презентовал Фернандеса. Клуб сделал это с помощью видео с Филиппом Киркоровым и песни "Цвет настроения — синий". Как сообщали ранее журналисты, зарплата игрока составит два с половиной миллиона евро за сезон. Также СМИ писали, что сине-бело-голубые откладывали презентацию бывшего игрока ЦСКА из-за того, что он сильно располнел за год без футбола. Но главный тренер "Зенита" Сергей Семак назвал бредом слухи о лишнем весе Фернандеса.
Марио Фернандесу 32 года. Он выступает на позиции правого защитника. Свою карьеру Фернандес начал в бразильском "Гремио" (2009–2012), после чего перебрался в ЦСКА, за который выступал с 2012-го по 2022-й. В 2023 году Фернандес ненадолго вернулся в Бразилию — в клуб "Интернасьонал", однако вскоре покинул клуб. При этом в мае прошлого года он говорил, что приостанавливает свою карьеру и контракт с московским клубом. С 2017 по 2021 год Фернандес выступал за сборную России.