"Цвет настроения — синий": "Зенит" объявил о подписании Марио Фернандеса видео с Киркоровым
ФК "Зенит" официально сообщил о переходе защитника Марио Фернандеса
Бывший футболист московского клуба ЦСКА Марио Фернандес стал игроком петербургского "Зенита". Об этом сообщается в телеграм-канале команды из Северной столицы.
Марио Фернандес стал игроком "Зенита". Видео © T.me / fczenit
Соглашение с 32-летним защитником подписано на один год с возможностью продления на сезон. При этом "Зенит" опубликовал ролик с презентацией Фернандеса. В нём обыграли ситуацию с певцом Филиппом Киркоровым, который в 2021 году приезжал в расположение национальной команды и в ходе разговора перепутал Фернандеса с другим игроком — Магомедом Оздоевым.
Ранее Лайф уже писал, что Марио Фернандес собирается подписать контракт с "Зенитом" на два года, его зарплата составит два с половиной миллиона евро за сезон. По информации СМИ, команда откладывала презентацию бывшего игрока ЦСКА из-за того, что он сильно располнел за год без футбола. Но главный тренер "Зенита" Сергей Семак назвал бредом слухи о лишнем весе Фернандеса.
T.me / fczenit