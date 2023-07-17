"Цвет настроения — синий": "Зенит" объявил о подписании Марио Фернандеса видео с Киркоровым

Соглашение с 32-летним защитником подписано на один год с возможностью продления на сезон. При этом "Зенит" опубликовал ролик с презентацией Фернандеса. В нём обыграли ситуацию с певцом Филиппом Киркоровым, который в 2021 году приезжал в расположение национальной команды и в ходе разговора перепутал Фернандеса с другим игроком — Магомедом Оздоевым.