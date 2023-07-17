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17 июля, 09:44

"Цвет настроения — синий": "Зенит" объявил о подписании Марио Фернандеса видео с Киркоровым

ФК "Зенит" официально сообщил о переходе защитника Марио Фернандеса

Бывший футболист московского клуба ЦСКА Марио Фернандес стал игроком петербургского "Зенита". Об этом сообщается в телеграм-канале команды из Северной столицы.

Марио Фернандес стал игроком "Зенита". Видео © T.me / fczenit

Соглашение с 32-летним защитником подписано на один год с возможностью продления на сезон. При этом "Зенит" опубликовал ролик с презентацией Фернандеса. В нём обыграли ситуацию с певцом Филиппом Киркоровым, который в 2021 году приезжал в расположение национальной команды и в ходе разговора перепутал Фернандеса с другим игроком — Магомедом Оздоевым.

Ранее Лайф уже писал, что Марио Фернандес собирается подписать контракт с "Зенитом" на два года, его зарплата составит два с половиной миллиона евро за сезон. По информации СМИ, команда откладывала презентацию бывшего игрока ЦСКА из-за того, что он сильно располнел за год без футбола. Но главный тренер "Зенита" Сергей Семак назвал бредом слухи о лишнем весе Фернандеса.

"Всё встало на свои места": В ЦСКА прокомментировали слухи о переходе Фернандеса в "Зенит"

"Всё встало на свои места": В ЦСКА прокомментировали слухи о переходе Фернандеса в "Зенит"

Обложка ©

T.me / fczenit

Иван Косицын
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