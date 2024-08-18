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18 августа, 14:37

"Зенит" впервые потерял очки в новом сезоне чемпионата России

"Химки" сыграли вничью с "Зенитом" в матче пятого тура РПЛ

Матч между "Химками" и "Зенитом" 18 августа. Обложка © Telegram / Вместе за "Химки"

Матч между "Химками" и "Зенитом" 18 августа. Обложка © Telegram / Вместе за "Химки"

Подмосковные "Химки" дома сыграли вничью с "Зенитом" в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч, прошедший в воскресенье, 18 августа, на "Арене-Химки", завершился со счётом 1:1.

В команде из Подмосковья забитым мячом отметился 22-летний панамец Эдгардо Фаринья. В составе "Зенита" отличился 26-летний Андрей Мостовой.

В результате петербургский клуб потерял первые очки в нынешнем сезоне РПЛ, до сегодняшней встречи футболисты "Зенита" одержали четыре победы. Примечательно также, что, играя с "Химками", клуб из Северной столицы впервые пропустил в текущем сезоне.

Таким образом, подмосковная команда находится на 10-й строчке в таблице РПЛ с пятью очками. Тем временем петербургский "Зенит" возглавляет таблицу с 13 баллами.

Кстати, полузащитник "Зенита" Максим Глушенков во время матча получил травму. В середине первого тайма футболист не смог продолжить игру после того, как мяч попал ему в кисть руки. В итоге на 24-й минуте Глушенкова заменил защитник Юрий Горшков.

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Никита Осипов
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