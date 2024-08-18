"Зенит" впервые потерял очки в новом сезоне чемпионата России

Подмосковные "Химки" дома сыграли вничью с "Зенитом" в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч, прошедший в воскресенье, 18 августа, на "Арене-Химки", завершился со счётом 1:1.

В команде из Подмосковья забитым мячом отметился 22-летний панамец Эдгардо Фаринья. В составе "Зенита" отличился 26-летний Андрей Мостовой.

В результате петербургский клуб потерял первые очки в нынешнем сезоне РПЛ, до сегодняшней встречи футболисты "Зенита" одержали четыре победы. Примечательно также, что, играя с "Химками", клуб из Северной столицы впервые пропустил в текущем сезоне.

Таким образом, подмосковная команда находится на 10-й строчке в таблице РПЛ с пятью очками. Тем временем петербургский "Зенит" возглавляет таблицу с 13 баллами.