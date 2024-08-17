"Ростов" одержал суперволевую победу над "Оренбургом"

"Ростова" со счётом 3:2 обыграл "Оренбург" в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра состоялась вечером в субботу, 17 августа, в Ростове-на-Дону.

Гости забили два мяча в первом тайме — отличились аргентинский нападающий Брайан Мансилья (18-я минута) и форвард Джимми Марин из Коста-Рики (35-я). При этом бразильский нападающий хозяев Роналдо не забил пенальти на 33-й минуте. Примечательно, что эта игра стала первой для вратаря Богдана Москвичёва в составе "Оренбурга". Тем не менее победу одержал "Ростов", трижды забив во втором тайме. Дублем отметился Николай Комличенко (51-я и 52-я минуты), а победный мяч, искупив вину за незабитый 11-метровый, отправил в ворота соперника Роналдо (90+4).

Отметим, что за игрой наблюдали 11 595 зрителей. Вырученные средства с продажи билетов отправят на помощь жителям Курской области.

В результате "Ростов" поднялся на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, сейчас у команды восемь очков. "Оренбург" с пятью очками находится на девятой строчке. В следующем туре подопечные Валерия Карпина сыграют на выезде с "Локомотивом" 25 августа. Днём ранее "Оренбург" попробует обыграть "Факел" на его поле.