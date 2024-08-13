Роналдо помог "Ростову" победить "Химки"

"Ростов" обыграл "Химки" со счётом 3:1 во втором туре группового этапа Кубка России по футболу. В составе победителей отличились полузащитник Константин Кучаев (8-я минута), бразильский нападающий Роналдо (38-я) и форвард Егор Голенков (88-я). У подмосковной команды единственный гол забил новичок Зелимхан Бакаев (45+2).

В другом матче игрового дня "Локомотив" на выезде оказался сильнее "Оренбурга". В первом тайме дубль оформил нападающий Тимур Сулейманов (на 8-й минуте с пенальти и на 36-й). Эквадорский форвард хозяев Джастин Куэро также реализовал 11-метровый — на 15-й минуте. На 53-й латиноамериканец сравнял счёт, однако гол 19-летнего нападающего Вадима Ракова на 82-й минуте принёс победу железнодорожникам.

После двух туров в группе B лидирует "Локомотив" с шестью очками. "Ростов" и "Химки" набрали по три, а "Оренбурга" очков нет. В следующем туре москвичи примут химчан, а "Оренбург" — "Ростов". Матчи состоятся 28 августа.