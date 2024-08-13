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13 августа, 17:37

Матч "Факела" и "Спартака" перенесли из Воронежа в Москву

РПЛ: Игру 5-го тура между "Факелом" и "Спартаком" перенесли в Москву

Матч пятого тура футбольной Российской премьер-лиги между воронежским "Факелом" и "Спартаком" перенесён в Москву. Об этом сообщает пресс-служба лиги. Игра пройдёт 18 августа.

"В связи с решением администрации Воронежской области о проведении всех спортивных мероприятий без зрителей, футбольный клуб "Факел" обратился в Российскую премьер-лигу с предложением об обмене домашними матчами со "Спартаком". Клуб и РПЛ поддержали эту инициативу, поэтому игра 5-го тура между этими командами пройдёт в Москве на "Лукойл Арене", — заявил президент РПЛ Александр Алаев.

Кроме того, по данным "Матч ТВ", "Факел" сыграет с "Акроном" в Кубке России без зрителей. Эта встреча намечена на 15 августа.

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"Факел" идёт на последнем месте в турнирной таблице. На днях команда рассталась с главным тренером Игорем Черевченко. "Спартак" занимает пятое место.

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Сайт ФК "Факел"

Никита Никонов
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