Матч "Факела" и "Спартака" перенесли из Воронежа в Москву

Матч пятого тура футбольной Российской премьер-лиги между воронежским "Факелом" и "Спартаком" перенесён в Москву. Об этом сообщает пресс-служба лиги. Игра пройдёт 18 августа.

"В связи с решением администрации Воронежской области о проведении всех спортивных мероприятий без зрителей, футбольный клуб "Факел" обратился в Российскую премьер-лигу с предложением об обмене домашними матчами со "Спартаком". Клуб и РПЛ поддержали эту инициативу, поэтому игра 5-го тура между этими командами пройдёт в Москве на "Лукойл Арене", — заявил президент РПЛ Александр Алаев.

Кроме того, по данным "Матч ТВ", "Факел" сыграет с "Акроном" в Кубке России без зрителей. Эта встреча намечена на 15 августа.