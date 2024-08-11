"Спартак" в пятый раз подряд не смог победить "Ахмат"

Игру посетили 14 257 зрителей. Символический удар перед началом матча нанес двукратный чемпион СССР в составе "Спартака", вице-чемпион Европы 1988 года Ринат Дасаев. Стоит отметить, что "Спартак" не может победить "Ахмат" уже пять матчей подряд — с 4 декабря 2021 года (4 ничьи и 1 поражение). Красно-белые находятся на пятом месте в турнирной таблице с семью очками, а клуб из Грозного располагается на 14-й строчке с тремя. В следующем туре "Спартак" сыграет на выезде с воронежским "Факелом" 18 августа. "Ахмат" днём позже сразится с махачкалинским "Динамо".