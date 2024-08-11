"Спартак" в пятый раз подряд не смог победить "Ахмат"
"Спартак" и "Ахмат" сыграли вничью 0:0 в четвёртом туре РПЛ
Фрагмент матча "Спартака" и "Ахмата" в четвёртом туре РПЛ. Обложка © Telegram / ФК "Спартак-Москва"
Московский "Спартак" сыграл вничью с "Ахматом" в домашнем матче в рамках четвёртого тура футбольной Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 0:0.
Игру посетили 14 257 зрителей. Символический удар перед началом матча нанес двукратный чемпион СССР в составе "Спартака", вице-чемпион Европы 1988 года Ринат Дасаев. Стоит отметить, что "Спартак" не может победить "Ахмат" уже пять матчей подряд — с 4 декабря 2021 года (4 ничьи и 1 поражение). Красно-белые находятся на пятом месте в турнирной таблице с семью очками, а клуб из Грозного располагается на 14-й строчке с тремя. В следующем туре "Спартак" сыграет на выезде с воронежским "Факелом" 18 августа. "Ахмат" днём позже сразится с махачкалинским "Динамо".
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