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11 августа, 19:15

"Спартак" в пятый раз подряд не смог победить "Ахмат"

"Спартак" и "Ахмат" сыграли вничью 0:0 в четвёртом туре РПЛ

Фрагмент матча "Спартака" и "Ахмата" в четвёртом туре РПЛ. Обложка © Telegram / ФК "Спартак-Москва"

Фрагмент матча "Спартака" и "Ахмата" в четвёртом туре РПЛ. Обложка © Telegram / ФК "Спартак-Москва"

Московский "Спартак" сыграл вничью с "Ахматом" в домашнем матче в рамках четвёртого тура футбольной Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 0:0.

Игру посетили 14 257 зрителей. Символический удар перед началом матча нанес двукратный чемпион СССР в составе "Спартака", вице-чемпион Европы 1988 года Ринат Дасаев. Стоит отметить, что "Спартак" не может победить "Ахмат" уже пять матчей подряд — с 4 декабря 2021 года (4 ничьи и 1 поражение). Красно-белые находятся на пятом месте в турнирной таблице с семью очками, а клуб из Грозного располагается на 14-й строчке с тремя. В следующем туре "Спартак" сыграет на выезде с воронежским "Факелом" 18 августа. "Ахмат" днём позже сразится с махачкалинским "Динамо".

Ранее в воскресенье "Крылья Советов" набрали первые очки в текущем сезоне. Благодаря голам бразильца Фернандо Костанцы (75-я минута) и аргентинца Франко Ороско (78-я) самарцы дома переиграли "Факел" 2:0. В следующем туре они сыграют на выезде с московским "Динамо" 17 августа.

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Ранее Life.ru сообщал, что "Краснодар" одержал первую победу в сезоне, переиграв ЦСКА. Матч завершился со счётом 2:1.

Никита Никонов
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