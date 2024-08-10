"Сити" забрал Суперкубок Англии, оказавшись сильнее в дерби Манчестеров

Футбольный клуб "Манчестер Сити" выиграл Суперкубок Англии, одолев в финале турнира "Манчестер Юнайтед" в серии пенальти. Матч проводился на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Основное время встречи завершилось при счёте 1:1. У "МЮ" на 82-й минуте забил Алехандро Гарначо, а в составе "Манчестер Сити" ворота противника на 89-й поразил Бернарду Силва. Исход игры пришлось решать в послематчевых пенальти. Команды нанесли 13 ударов, точнее оказались игроки "Сити" — 7:6.

Таким образом "Манчестер Сити" выиграл Суперкубок Англии в седьмой раз. До этого клуб завоёвывал этот трофей в 1937, 1968, 1972, 2012, 2018 и 2019 годах. Рекорд по количеству выигранных Суперкубков принадлежит "МЮ" — клуб забирал эту награду 21 раз.

Уже 16 августа начнётся чемпионат Англии сезона 2024/25. В этот день "Манчестер Юнайтед" сыграет дома с "Фулхэмом", а "Манчестер Сити" встретится на выезде с "Челси" 18 августа.