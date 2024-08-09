Испанцы повторили успех 1992 года, завоевав золото Парижа в футбольном турнире
Сборная Испании по футболу выиграла золотые медали на Олимпиаде в Париже
Сборная Испании по футболу выиграла золотые медали Олимпиады в Париже. Обложка © X / Selección Española Masculina de Fútbol
Сборная Испании по футболу стала победителем олимпийского турнира на Играх в Париже. В финале они в дополнительное время победили команду Франции со счётом 5:3.
Голами в составе победителей отметились Фермин Лопес (18-я и 25-я минуты), Алекс Баэна (28) и Серхио Камельо (100, 120+1). У французов отличились Энцо Мийо (11), Магнес Аклиуш (79) и Жан-Филипп Матета (90+3, с пенальти).
Фермин Лопес, забивший на турнире шесть мячей и отдавший один голевой пас, был признан лучшим игроком турнира. За это лето 21-летний футболист стал чемпионом Европы с главной испанской сборной и победителем Олимпийских игр.
Испанцы повторили успех 1992 года, когда в Барселоне также стали олимпийскими чемпионами. Третье место на турнире в Париже заняла сборная Марокко, разгромившая команду Египта (6:0) в матче за бронзовые медали.
Испанцев может не обрадовать качество медалей на Олимпиаде, на которое ранее жаловался американский скейтбордист Найджа Хьюстон. По его словам, после пары примерок его бронзовая награда стала выглядеть будто "ушла на войну, а потом вернулась".