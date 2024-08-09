Испанцы повторили успех 1992 года, завоевав золото Парижа в футбольном турнире

Сборная Испании по футболу стала победителем олимпийского турнира на Играх в Париже. В финале они в дополнительное время победили команду Франции со счётом 5:3.

Голами в составе победителей отметились Фермин Лопес (18-я и 25-я минуты), Алекс Баэна (28) и Серхио Камельо (100, 120+1). У французов отличились Энцо Мийо (11), Магнес Аклиуш (79) и Жан-Филипп Матета (90+3, с пенальти).

Фермин Лопес, забивший на турнире шесть мячей и отдавший один голевой пас, был признан лучшим игроком турнира. За это лето 21-летний футболист стал чемпионом Европы с главной испанской сборной и победителем Олимпийских игр.

Испанцы повторили успех 1992 года, когда в Барселоне также стали олимпийскими чемпионами. Третье место на турнире в Париже заняла сборная Марокко, разгромившая команду Египта (6:0) в матче за бронзовые медали.