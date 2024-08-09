Как после войны: Американский спортсмен раскритиковал качество медалей на Олимпиаде в Париже
Скейтбордист Хьюстон пожаловался на плохое качество полученной на ОИ-2024 медали
Медаль с Олимпиады. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / nyjah
Американский скейтбордист Найджа Хьюстон заявил, что медали на летних Олимпийских играх очень плохого качества. Об этом спортсмен рассказал в своих социальных сетях. По его словам, после пары примерок награда стала выглядеть будто "ушла на войну, а потом вернулась".
"Но она стала выглядеть хуже после того, как на некоторое время я позволил своим друзьям поносить её на выходных", — заявил Хьюстон, отметив, что медали Олимпиады не должны так быстро портиться.
Спортсмен в этом году выступил на соревнованиях от США. Он взял бронзу по скейтборду в дисциплине "спринт". Золотую медаль получил японец Юто Хоригоме, а американец Джаггер Итон выиграл серебро.
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