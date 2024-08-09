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9 августа, 13:08

Как после войны: Американский спортсмен раскритиковал качество медалей на Олимпиаде в Париже

Скейтбордист Хьюстон пожаловался на плохое качество полученной на ОИ-2024 медали

Медаль с Олимпиады. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / nyjah

Медаль с Олимпиады. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / nyjah

Американский скейтбордист Найджа Хьюстон заявил, что медали на летних Олимпийских играх очень плохого качества. Об этом спортсмен рассказал в своих социальных сетях. По его словам, после пары примерок награда стала выглядеть будто "ушла на войну, а потом вернулась".

"Но она стала выглядеть хуже после того, как на некоторое время я позволил своим друзьям поносить её на выходных", — заявил Хьюстон, отметив, что медали Олимпиады не должны так быстро портиться.

Спортсмен в этом году выступил на соревнованиях от США. Он взял бронзу по скейтборду в дисциплине "спринт". Золотую медаль получил японец Юто Хоригоме, а американец Джаггер Итон выиграл серебро.

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Ранее Life.ru рассказывал об инциденте, произошедшем на олимпийских соревнованиях по лёгкой атлетике. Немецкую спортсменку Малайку Миамбо увезли на инвалидной коляске, потому что та не могла дышать. Позже выяснилось, что осложнения на лёгкие дал перенесённый коронавирус.

Александра Мышляева
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