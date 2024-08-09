Не могла дышать: Серебряная призёрша Олимпиады в Париже покинула стадион в инвалидном кресле

Немецкую легкоатлетку Малайку Миамбо увезли на инвалидной коляске после завоевания серебра на Олимпийских играх в Париже. По предварительным данным, спортсменку подкосил коронавирус, которым она переболела несколько месяцев назад. После победы на соревнованиях Миамбо пробежала круг почёта, а позже сообщила тренеру, что не может дышать, передаёт Le Parisien.

Легкоатлетку из Германии увезли на инвалидной коляске после соревнований ОИ. Видео © X / Dirk Dre

"Последние несколько недель было сложно. У меня были очень серьёзные проблемы с лёгкими, и пережить это было нелегко. Это было морально утомительно, потому знаешь, что твоё тело может отказаться от тебя в любой момент", — рассказала спортсменка.