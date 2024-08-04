Новая героиня Олимпиады: Бразильская гандболистка на руках вынесла с площадки соперницу с травмой ноги Гандболистка из Бразилии Араухо на руках вынесла травмированную соперницу на ОИ 4 августа, 14:15 Бразильянка отнесла травмированную соперницу на руках на скамью запасных. Обложка © Х / FranceJO2024

Гандболистка сборной Бразилии Тамирес Араухо проявила настоящую человечность по отношению к своей сопернице на Олимпиаде в Париже. Она подбежала к получившей травму спортсменке из Анголы и на руках отнесла её на скамейку запасных.

Бразильянка отнесла травмированную соперницу на руках на скамью запасных. Видео © Х / FranceJO2024

Во время второго тайма капитан ангольской команды Албертина Кассома упала и не смогла продолжать игру, так как повредила колено. Возникла неловкая заминка, персонал площадки стоял в растерянности, а медики ещё не подоспели, тогда бразильянка одним махом взяла на руки соперницу и понесла к скамейке.

Пользователи восхитились благородством Араухо и призвали всех атлетов брать с неё пример, а также возмутились организации турнира, потому что на протяжении пары минут никто не подходил к травмированной спортсменке. По итогу встречи бразильянки победили Анголу со счётом 30:19 и вышли в четвертьфинал.

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Авторы Татьяна Миссуми