Пловец Сомов рассказал о неожиданной реакции на его национальность на Олимпиаде

Пловец Евгений Сомов сообщил, что не встречал на Олимпийских играх в Париже признаков угнетения спортсменов из России по национальному признаку. Об этом он рассказал "Матч ТВ".

"Все, с кем общался, ждали, что наши приедут. Читал комментарии, что нас там будут освистывать, когда будем выходить. У меня такого ни разу не было. Я всем всегда говорил, откуда я. Люди из МОК подходят и благодарят за то, что приехал", — вспоминал российский спортсмен.

С его слов, глава МОК Томас Бах, делающий заявления о том, что россиянам нельзя позволять жить в олимпийской деревне и участвовать в соревнований, не особенно влияет на ситуацию, поскольку такие решение принимаются на другом уровне.

Хотя Евгению Сомову и не удалось пройти в финал Олимпиады на дистанции 100 м брассом, где он занял лишь 13-е место, у него непременно ещё будет шанс проявить себя с лучшей стороны.