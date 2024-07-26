В МОК сделали неожиданное заявление о России на Олимпийских играх

Нельзя отрывать Россию от олимпийского движения, Важно сохранить её участие в ОИ. С таким заявлением выступила вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Николь Хевертц.

"Нам важно быть открытыми для спортсменов, которые являются гражданами России и Белоруссии. Важно, чтобы они не были исключены из-за своей национальности", — приводит её слова ТАСС.