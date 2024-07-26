Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 июля, 14:46

В МОК сделали неожиданное заявление о России на Олимпийских играх

Вице-президент МОК Хевертц: Важно сохранить участие России в Олимпийских играх

Нельзя отрывать Россию от олимпийского движения, Важно сохранить её участие в ОИ. С таким заявлением выступила вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Николь Хевертц.

"Нам важно быть открытыми для спортсменов, которые являются гражданами России и Белоруссии. Важно, чтобы они не были исключены из-за своей национальности", приводит её слова ТАСС.

Официальная церемония открытия Олимпийский игр в Париже состоится 26 июля в 20:30 по Московскому времени. Состязания между спортсменами со всего мира будут проходить до 11 августа.

"Уже облажались": В Госдуме рады, что Россия не приняла участие в "позорной" Олимпиаде в Париже
"Уже облажались": В Госдуме рады, что Россия не приняла участие в "позорной" Олимпиаде в Париже

Напомним, в олимпийских соревнованиях в нейтральном статусе примут участие всего 15 россиян. При этом им запрещено демонстрировать любую национальную символику. Такой же запрет касается и зрителей. Кроме того, комитет ввёл запрет на участие российских и белорусских спортсменов в церемонии открытия Олимпийских игр и создал для них отдельные гимн и флаг. Гребцы из РФ отказались посещать ОИ на таких дискриминационных условиях, такое же решение приняли, лучники, борцы и многие другие спортсмены. Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / MikeDotta

Мария Любицкая
  • Новости
  • мок
  • Олимпийские игры в Париже
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров