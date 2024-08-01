"Как они такое допустили": Российский пловец Сомов пожаловался на недостаточно глубокий бассейн на ОИ
Пловец Сомов пожаловался на глубину бассейна на Играх в Париже
Евгений Сомов. Обложка © ТАСС / Александр Щербак
Российский пловец Евгений Сомов, вылетевший с Олимпийских игр в Париже, пожаловался на глубину бассейна. По словам 25-летнего спортсмена, на объекте не соблюдаются общепринятые стандарты.
Как пояснил Сомов, норматив по глубине олимпийского бассейна составляет три метра. На Играх в Париже же он был 2,15 метра. Вдобавок, по словам россиянина, в бассейне установлено много камер и другого оборудования, из-за чего воды в нём было гораздо меньше.
"Не знаю, как они такое допустили, это же всё равно изначально не бассейн", — сказал Сомов в интервью телеканалу "Матч ТВ".
Как сообщал Life.ru ранее, Сомов не смог выйти в финал на дистанции 100 м брассом на Олимпиаде-2024. Также он не смог пробиться в полуфинал на дистанции 50 м вольным стилем. Для единственного российского пловца в Париже Игры закончены.