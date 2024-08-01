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1 августа, 12:50

"Как они такое допустили": Российский пловец Сомов пожаловался на недостаточно глубокий бассейн на ОИ

Пловец Сомов пожаловался на глубину бассейна на Играх в Париже

Евгений Сомов. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Евгений Сомов. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Российский пловец Евгений Сомов, вылетевший с Олимпийских игр в Париже, пожаловался на глубину бассейна. По словам 25-летнего спортсмена, на объекте не соблюдаются общепринятые стандарты.

Как пояснил Сомов, норматив по глубине олимпийского бассейна составляет три метра. На Играх в Париже же он был 2,15 метра. Вдобавок, по словам россиянина, в бассейне установлено много камер и другого оборудования, из-за чего воды в нём было гораздо меньше.

"Не знаю, как они такое допустили, это же всё равно изначально не бассейн", — сказал Сомов в интервью телеканалу "Матч ТВ".

Как сообщал Life.ru ранее, Сомов не смог выйти в финал на дистанции 100 м брассом на Олимпиаде-2024. Также он не смог пробиться в полуфинал на дистанции 50 м вольным стилем. Для единственного российского пловца в Париже Игры закончены.

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Наталья Демьянова
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