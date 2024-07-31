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31 июля, 20:54

Российская пловчиха Кирпичникова стала серебряным призёром Олимпиады

Российская пловчиха Кирпичникова взяла серебро ОИ-2024 в составе сборной Франции

Российская пловчиха Анастасия Кирпичникова сменила спортивное гражданство на французское этой весной. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / nasta.kirpichnikova / stephanekempinaire

Российская пловчиха Анастасия Кирпичникова сменила спортивное гражданство на французское этой весной. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / nasta.kirpichnikova / stephanekempinaire

Россиянка Анастасия Кирпичникова стала серебряным призёром Олимпийских игр в Париже. Выступавшая за Францию спортсменка завоевала медаль на дистанции 1500 метров вольным стилем.

Уроженка Свердловской области, сменившая спортивное гражданство с российского на французское, преодолела дистанцию за 15 минут 40,35 секунды. Победу одержала американская спортсменка Кэти Ледеки.

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Другой россиянин, теннисист Даниил Медведев, вылетел с Олимпийских игр в Париже. В третьем круге он проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму (19-й в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов) со счётом — 3:6, 6:7 (5:7 на тай-брейке).

Оксана Попова
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