"Влюблены в Игры и друг друга": Глава МОК Томас Бах восхитился Олимпиадой в Париже, позабыв о скандалах
Президент МОК Бах назвал Олимпиаду в Париже "историей любви"
Олимпийские игры-2024 в Париже являются историей любви, спортсмены и болельщики влюблены в эти состязания. Такое заявление сделал президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.
"Думаю, что Олимпийские игры в Париже в 2024 году — это история любви. Спортсмены, французы и болельщики по всему миру влюблены в эти Игры и друг друга. Вы можете почувствовать и увидеть энтузиазм, который разделают все", — подчеркнул Бах в беседе с журналистами.
А ранее Life.ru рассказывал, что легкоатлетка из Франции Алис Фино сделала предложение своему бойфренду, как только финишировала на Олимпиаде. Спортсменка решила наладить семейный вопрос, хотя не заняла призовое место, как планировала.
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