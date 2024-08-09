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9 августа, 18:14

"Влюблены в Игры и друг друга": Глава МОК Томас Бах восхитился Олимпиадой в Париже, позабыв о скандалах

Президент МОК Бах назвал Олимпиаду в Париже "историей любви"

Олимпийские игры-2024 в Париже являются историей любви, спортсмены и болельщики влюблены в эти состязания. Такое заявление сделал президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

"Думаю, что Олимпийские игры в Париже в 2024 году — это история любви. Спортсмены, французы и болельщики по всему миру влюблены в эти Игры и друг друга. Вы можете почувствовать и увидеть энтузиазм, который разделают все", — подчеркнул Бах в беседе с журналистами.

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А ранее Life.ru рассказывал, что легкоатлетка из Франции Алис Фино сделала предложение своему бойфренду, как только финишировала на Олимпиаде. Спортсменка решила наладить семейный вопрос, хотя не заняла призовое место, как планировала.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Hethers

Дарья Нарыкова
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