"Влюблены в Игры и друг друга": Глава МОК Томас Бах восхитился Олимпиадой в Париже, позабыв о скандалах

"Думаю, что Олимпийские игры в Париже в 2024 году — это история любви. Спортсмены, французы и болельщики по всему миру влюблены в эти Игры и друг друга. Вы можете почувствовать и увидеть энтузиазм, который разделают все", — подчеркнул Бах в беседе с журналистами.