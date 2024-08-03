Франция потратила почти вдвое больше денег на Олимпиаду, чем хотела

Франция потратила 11 миллиардов евро для того, чтобы организовать Олимпийские игры – 2024 в Париже. До этого страна круассанов планировала потратить на главное спортивное мероприятие 6,2 миллиарда евро. Об этом рассказали экономисты из бизнес-школы Оксфордского университета.