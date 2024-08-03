Франция потратила почти вдвое больше денег на Олимпиаду, чем хотела
Олимпиада обошлась Франции в 11 млрд евро вместо запланированных 6,2 млрд
Франция потратила 11 миллиардов евро для того, чтобы организовать Олимпийские игры – 2024 в Париже. До этого страна круассанов планировала потратить на главное спортивное мероприятие 6,2 миллиарда евро. Об этом рассказали экономисты из бизнес-школы Оксфордского университета.
"Вместо 6,2 миллиарда евро парижская Олимпиада обошлась в девять миллиардов евро. А если добавить косвенные расходы — на очистку Сены, обеспечение церемонии открытия, премии — получаются все 11 миллиардов евро", — передаёт "Коммерсант" информацию от исследователей.
Несмотря на огромные деньги, текущая Олимпиада оказалась намного дешевле по сравнению с тремя предыдущими летними Играми.
Оценить Игры текущего года захотели почти все возможные эксперты. Life.ru же решил узнать мнение о "транс-Олимпиаде" у самых серьёзных мужчин России — десантников. В рамках прошедшего дня ВДВ корреспонденты спросили у голубых беретов об отношении к скандальному открытию и боксёрскому поединку между Анджелой Карини и трансгендером Иманом Хелифом. Ответы оказались занятными.
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