Сборная России по футболу в сентябре проведёт два товарищеских матча на выезде

Российская сборная по футболу в сентябре проведёт два товарищеских матча. Об этом сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов. При этом уточнять, кто именно станет соперниками россиян, он не стал, но отметил, что речь идёт про выездные матчи.

"Эти матчи согласованы с ФИФА и УЕФА. Тем не менее до окончательного подписания договоров с коллегами я бы предпочёл какие-то дополнительные детали не раскрывать", — приводит РИА "Новости" слова Митрофанова.

До этого СМИ писали, что наша команда в сентябре отправится во Вьетнам, где сыграет против сборной этой страны. Там же российские футболисты могут помериться силами со сборной Таиланда.