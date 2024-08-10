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10 августа, 19:16

"Краснодар" одержал первую победу в сезоне, обыграв ЦСКА

Момент из матча "Краснодара" и ЦСКА, 10 августа 2024 год. Обложка © Telegram / ФК "Краснодар"

Момент из матча "Краснодара" и ЦСКА, 10 августа 2024 год. Обложка © Telegram / ФК "Краснодар"

"Краснодар" вырвал победу над ЦСКА в матче четвёртого тура Российской Премьер-лиги. Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 2:1.

Голами отличились Жоау Батчи (45+1), Игорь Дивеев (68) и Витор Тормена, забивший победный в компенсированное время (90+1).

"Быки" набрали шесть очков и поднялись на седьмое место в турнирной таблице. Армейцы с семью баллами идут на четвёртой строчке. В следующем туре "Краснодар" 18 августа примет "Пари НН", а ЦСКА дома в этот же день встретится с "Локомотивом".

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Ранее стало известно, что нападающий Фёдор Чалов перешёл из ЦСКА в греческий ПАОК. За клуб уже выступает российский полузащитник Магомед Оздоев.

Артур Лапсаков
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