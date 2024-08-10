"Краснодар" одержал первую победу в сезоне, обыграв ЦСКА

"Краснодар" вырвал победу над ЦСКА в матче четвёртого тура Российской Премьер-лиги. Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 2:1.

Голами отличились Жоау Батчи (45+1), Игорь Дивеев (68) и Витор Тормена, забивший победный в компенсированное время (90+1).

"Быки" набрали шесть очков и поднялись на седьмое место в турнирной таблице. Армейцы с семью баллами идут на четвёртой строчке. В следующем туре "Краснодар" 18 августа примет "Пари НН", а ЦСКА дома в этот же день встретится с "Локомотивом".