Фёдор Чалов официально вошёл в состав греческого клуба ПАОК
Футболист Фёдор Чалов. Обложка © Telegram / Fedor Chalov
Нападающий сборной России по футболу Фёдор Чалов официально перешёл в греческий клуб ПАОК. С таким большим спортивным шагом его поздравила сборная России по футболу в Telegram.
"Желаем удачи, побольше голов и чтобы твоя мечта осуществилась, Чал", — написали товарищи по команде.
Напомним, что ранее Чалов подписал трёхлетний контракт с греческим футбольным клубом ПАОК. До этого спортсмен играл в московском ЦСКА, который ему пришлось оставить.