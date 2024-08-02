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2 августа, 11:25

Фёдор Чалов официально вошёл в состав греческого клуба ПАОК

Футболист Фёдор Чалов. Обложка © Telegram / Fedor Chalov

Футболист Фёдор Чалов. Обложка © Telegram / Fedor Chalov

Нападающий сборной России по футболу Фёдор Чалов официально перешёл в греческий клуб ПАОК. С таким большим спортивным шагом его поздравила сборная России по футболу в Telegram.

"Желаем удачи, побольше голов и чтобы твоя мечта осуществилась, Чал", — написали товарищи по команде.

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Напомним, что ранее Чалов подписал трёхлетний контракт с греческим футбольным клубом ПАОК. До этого спортсмен играл в московском ЦСКА, который ему пришлось оставить.

Наталья Афонина
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