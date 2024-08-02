Фёдор Чалов официально вошёл в состав греческого клуба ПАОК

Нападающий сборной России по футболу Фёдор Чалов официально перешёл в греческий клуб ПАОК. С таким большим спортивным шагом его поздравила сборная России по футболу в Telegram.

"Желаем удачи, побольше голов и чтобы твоя мечта осуществилась, Чал", — написали товарищи по команде.