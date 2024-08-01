Греческий ПАОК уже сегодня официально объявит о переходе Фёдора Чалова

Нападающий сборной России по футболу Фёдор Чалов, покинувший московский ЦСКА, подписал трёхлетний контракт с греческим клубом ПАОК. Об этом журналистам рассказал вице-президент европейской команды Кириакос Кириакос.

"Около 21:00 [мск] будет официально объявлено", — сказал собеседник ТАСС.

Напомним, сегодня, 1 августа, ЦСКА официально сообщил о переходе Фёдора Чалова. В московском клубе уточнили, что команды достигли договорённостей по трансферу.