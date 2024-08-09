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9 августа, 19:55

"Ростов" сыграл вничью с "Рубином" в матче четвёртого тура РПЛ

Момент из матча "Ростова" и "Рубина" в РПЛ, 9 августа 2024 год. Обложка © Telegram / ФК "Ростов"

Момент из матча "Ростова" и "Рубина" в РПЛ, 9 августа 2024 год. Обложка © Telegram / ФК "Ростов"

"Ростов" сыграл вничью с "Рубином" в матче четвёртого тура Российской Премьер-лиги. Встреча прошла на "Ростов Арене" и завершилась со счётом 1:1.

На точный удар Данила Глебова на 14-й минуте у казанцев на 62-й ответил Мирлинд Даку.

Ростовчане набрали пять очков и занимают седьмое место в турнирной таблице. "Рубин" с четырьмя баллами идёт на десятой строчке.

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В другом матче дня "Пари НН" дома одержал победу над "Химками" со счётом 1:0 благодаря голу Огнена Ожеговича на 17-й минуте.

Ранее стало известно, что сборная России по футболу в сентябре проведёт два товарищеских матча на выезде. Соперниками национальной команды, по данным СМИ, будут сборные Вьетнама и Таиланда.

Артур Лапсаков
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