"Ростов" сыграл вничью с "Рубином" в матче четвёртого тура РПЛ

"Ростов" сыграл вничью с "Рубином" в матче четвёртого тура Российской Премьер-лиги. Встреча прошла на "Ростов Арене" и завершилась со счётом 1:1.

На точный удар Данила Глебова на 14-й минуте у казанцев на 62-й ответил Мирлинд Даку.

Ростовчане набрали пять очков и занимают седьмое место в турнирной таблице. "Рубин" с четырьмя баллами идёт на десятой строчке.

В другом матче дня "Пари НН" дома одержал победу над "Химками" со счётом 1:0 благодаря голу Огнена Ожеговича на 17-й минуте.