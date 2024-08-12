В РПЛ произошла первая отставка в сезоне. Тренеру преподнесли "подарок" за 9 дней до юбилея

Игорь Черевченко покидает должность главного тренера воронежского "Факела". Об этом в понедельник, 12 августа, объявили в пресс-службе клуба.

"После беседы с руководством клуба мы совместно пришли к соглашению о завершении сотрудничества. Уверен, "Факел" сумеет решить поставленные перед ним в этом сезоне задачи. Благодарен руководству, команде и особенно болельщикам за оказанные доверие и поддержку", — сказал Черевченко.

Как сообщал Life.ru, Черевченко стал тренером "Факела" в апреле этого года, под его руководством воронежский клуб занял 11-е, наивысшее в своей истории место в РПЛ. В этом сезоне команда опустилась на последнее позицию в турнирной таблице чемпионата России — футболисты потерпели три поражения в четырёх играх. Отметим, что эта первая отставка в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).