Новичок РПЛ "Акрон" обыграл "Факел", выиграв первый матч в сезоне

Тольяттинский "Акрон" одержал победу над воронежским "Факелом" в матче второго тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:0.

Голами отличились Иван Тимошенко (64-я минута) и Солтмурад Бакаев (76).

В дебютном для себя матче РПЛ "Акрон" проиграл в Москве "Локомотиву", показав атакующий футбол. Клуб впервые выступает в элитном дивизионе чемпионата России. "Факел" проиграл второй матч на старте и идёт без набранных очков.

В следующем туре "Акрон" в Казани встретится с "Рубином", "Факел" в Санкт-Петербурге сыграет с "Зенитом", пока громящим своих соперников.