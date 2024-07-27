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27 июля, 20:10

Новичок РПЛ "Акрон" обыграл "Факел", выиграв первый матч в сезоне

Тольяттинский "Акрон" одержал победу над воронежским "Факелом" в матче второго тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:0.

Голами отличились Иван Тимошенко (64-я минута) и Солтмурад Бакаев (76).

В дебютном для себя матче РПЛ "Акрон" проиграл в Москве "Локомотиву", показав атакующий футбол. Клуб впервые выступает в элитном дивизионе чемпионата России. "Факел" проиграл второй матч на старте и идёт без набранных очков.

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В следующем туре "Акрон" в Казани встретится с "Рубином", "Факел" в Санкт-Петербурге сыграет с "Зенитом", пока громящим своих соперников.

Ранее Life.ru рассказывал, что матч дебютантов нынешнего сезона РПЛ между "Химками" и "Динамо" из Махачкалы завершился ничьей. Один из голов забил экс-игрок ЦСКА.

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Telegram / ФК "Акрон" Тольятти

Артур Лапсаков
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