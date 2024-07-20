Воронежский "Факел" проиграл в Москве столичному "Динамо"

На арене "ВТБ-арена – Центральный стадион "Динамо" им. Льва Яшина" в Москве 20 июля в рамках 1-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) встретились столичный футбольный клуб "Динамо" и воронежский "Факел". Матч завершился со счётом 3:1 в пользу москвичей.

Уже на 3-й минуте ворота соперника распечатал динамовский защитник Иван Лепский. Впоследствии за хозяев на 21-й минуте отличился нападающий Муми Нгамалё и на 29-й форвард Ярослав Гладышев.

Стоит отметить, что на 39-й минуте красную карточку получил полузащитник бело-голубых Даниил Фомин. Единственный гол за воронежцев на 74-й минуте забил Евгений Марков.

Также в этот день на стадионе "Ростов-арена", который находится в Ростове-на-Дону, встретились столичный ЦСКА и местный футбольный клуб "Ростов". Матч завершился без забитых мячей.