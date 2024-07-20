"Белгород, мы с тобой!": Болельщики "Факела" поддержали белгородцев на матче с "Динамо"

Болельщики воронежской футбольной команды "Факел" поддержали жителей Белгородской области, которая регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. В матче с "Динамо" на трибунах воронежцев появился баннер с надписью "Белгород, мы с тобой!".

Баннер "Белгород, мы с тобой!" появился на секторе болельщиков "Факела". Обложка © Telegram / Футбольный Биги — видео / фото

Соответствующее видео появилось в социальных сетях. На нём видно, как огромный белый флаг со словами поддержки для белгородцев развевается на трибунах болельщиков "Факела".