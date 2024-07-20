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20 июля, 19:55

"Белгород, мы с тобой!": Болельщики "Факела" поддержали белгородцев на матче с "Динамо"

Болельщики воронежского "Факела" поддержали белгородцев в матче с "Динамо"

Баннер "Белгород, мы с тобой!" появился на секторе болельщиков "Факела". Обложка © Telegram / Футбольный Биги — видео / фото

Баннер "Белгород, мы с тобой!" появился на секторе болельщиков "Факела". Обложка © Telegram / Футбольный Биги — видео / фото

Болельщики воронежской футбольной команды "Факел" поддержали жителей Белгородской области, которая регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. В матче с "Динамо" на трибунах воронежцев появился баннер с надписью "Белгород, мы с тобой!".

Баннер "Белгород, мы с тобой!" появился на секторе болельщиков "Факела". Обложка © Telegram / Футбольный Биги — видео / фото

Соответствующее видео появилось в социальных сетях. На нём видно, как огромный белый флаг со словами поддержки для белгородцев развевается на трибунах болельщиков "Факела".

Воронеж, как и остальные российские регионы, активно помогает Белгородской области. В частности, Воронежская область приняла многодетные семьи из обстреливаемого региона. Кроме того, несколько сотен белгородских детей отдохнули в воронежских круглогодичных лагерях.

Сборные России и Замбии по футболу осенью проведут товарищеский матч
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Ранее сообщалось, что сборная России сохранила 33-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). После разгрома сборной Белоруссии 7 июня 4:0 на счету России стало 1506,58 балла.

Оксана Попова
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