"Динамо" победило "Локомотив" в московском дерби, состоявшемся во втором туре чемпионата России по футболу. Встреча прошла на "ВТБ-Арене" и завершилась со счётом 3:1.

В составе победителей голами отметились Лука Гагнидзе (12-я минута), Милан Майсторович (59) и Муми Нгамале (85). Единственный мяч в составе гостей забил Дмитрий Воробьёв на 39-й минуте.

"Динамо" с шестью очками из шести возможных идёт вторым в турнирной таблице. "Локомотив" с тремя очками шестой.