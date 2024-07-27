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27 июля, 19:04

"Динамо" победило "Локомотив" в московском дерби

Игроки "Динамо" после гола "Локомотиву". Обложка © Telegram / ФК "Динамо" Москва

Игроки "Динамо" после гола "Локомотиву". Обложка © Telegram / ФК "Динамо" Москва

"Динамо" победило "Локомотив" в московском дерби, состоявшемся во втором туре чемпионата России по футболу. Встреча прошла на "ВТБ-Арене" и завершилась со счётом 3:1.

В составе победителей голами отметились Лука Гагнидзе (12-я минута), Милан Майсторович (59) и Муми Нгамале (85). Единственный мяч в составе гостей забил Дмитрий Воробьёв на 39-й минуте.

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"Динамо" с шестью очками из шести возможных идёт вторым в турнирной таблице. "Локомотив" с тремя очками шестой.

В пятницу "Ростов" одержал в Самаре уверенную победу над "Крыльями Советов" и выиграл первый матч в сезоне. Клуб набрал четыре очка.

Артур Лапсаков
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