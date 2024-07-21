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21 июля, 19:48

"Химки" и "Динамо" из Махачкалы провели матч дебютантов РПЛ

"Химки" и "Динамо" сыграли вничью в матче дебютантов РПЛ

Момент из матча "Динамо" (Махачкала) – "Химки". 21 июля 2024 года. Обложка © VK / "ФК Химки"

Момент из матча "Динамо" (Махачкала) – "Химки". 21 июля 2024 года. Обложка © VK / "ФК Химки"

Подмосковные "Химки" сыграли вничью с махачкалинским "Динамо" в первом туре Российской премьер-лиги. Это была первая игра между собой двух вернувшихся в высший дивизион клубов.

Матч проходил в Химках и завершился со счётом 1:1. На гол Идара Шумахова на 33-й минуте точным ударом на 51-й ответил игравший в прошлом сезоне в ЦСКА Антон Заболотный.

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В прошлом сезоне оба клуба напрямую вышли в РПЛ, заняв лидирующие места в Первой лиге. Вместе с ними путёвку добыл "Акрон", начавший сезон с поражения "Локомотиву" в Москве.

Артур Лапсаков
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