"Химки" и "Динамо" из Махачкалы провели матч дебютантов РПЛ

Подмосковные "Химки" сыграли вничью с махачкалинским "Динамо" в первом туре Российской премьер-лиги. Это была первая игра между собой двух вернувшихся в высший дивизион клубов.

Матч проходил в Химках и завершился со счётом 1:1. На гол Идара Шумахова на 33-й минуте точным ударом на 51-й ответил игравший в прошлом сезоне в ЦСКА Антон Заболотный.