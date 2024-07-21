"Краснодар" начал новый поход за чемпионством с ничьей в Грозном
"Краснодар" сыграл вничью с "Ахматом" в первом туре РПЛ
Момент из матча "Ахмат" – "Краснодар" в Грозном. 21 июля 2024 года. Обложка © Telegram / ФК "Краснодар"
Футбольный клуб "Краснодар" сыграл вничью с грозненским "Ахматом" в гостевом матче первого тура Российской премьер-лиги. Финальный счёт — 1:1.
В составе гостей на 30-й минуте забил Никита Кривцов с передачи вернувшегося в команду Фёдора Смолова. Хозяева отыгрались на 43-й, точный удар игрока "Ахмата" закончился автоголом Александра Черникова. Во втором тайме оба клуба сбавили темп и доиграли до ничьей.
Напомним, в прошлом сезоне "Краснодар" до последнего тура был конкурентом "Зенита" в чемпионской гонке, но провальная вторая часть сезона лишила южан зимнего преимущества. Начало нового сезона разочаровало болельщиков из-за проигрыша клубу из Санкт-Петербурга в матче за Суперкубок России.