"Краснодар" начал новый поход за чемпионством с ничьей в Грозном

В составе гостей на 30-й минуте забил Никита Кривцов с передачи вернувшегося в команду Фёдора Смолова. Хозяева отыгрались на 43-й, точный удар игрока "Ахмата" закончился автоголом Александра Черникова. Во втором тайме оба клуба сбавили темп и доиграли до ничьей.